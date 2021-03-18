الصحة: العادات الرمضانية قد تؤدى لارتفاع إصابات كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أنه مع قرب حلول شهر رمضان، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وناشد المصدر المواطنين الحرص الزائد لتجنب انتشار الفيروس وارتفاع الإصابات، مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات.وكانت وزارة الصحة والسكان ناشدت المواطنين الاهتمام بالتغذية السليمة لتقوية جهاز المناعة لديهم، كما طالبت بالالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى ووضع حد لانتشارها.