التعليم تحل أزمة «طوابع المهن التعليمية وصندوق دعم المشروعات» بأوراق الثانوية

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، لكنترولات الثانوية العامة، أصدر تعليمات بعدم ضرورة تسليم طوابع المهن التعليمية وصندوق الدعم فئة العشرة جنيهات.وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة، أنه يمكن لأولياء الأمور تسديد ثمنها في البريد (البوسطة) على أن يتم تسليم الايصال بـ ٢١٠ جنيهات.وأوضحت أنه سيتم إبلاغ المدارس الثانوية بتلك التعليمات، وذلك استجابة لاستغاثات أولياء الأمور والطلاب من تعنت سكرتارية المدارس الثانوية.