حبس صاحب شركة للنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق المضبوطة بمقر الشركة لفحصها.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاط احتيالي فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف مقر الشركة المشار إليها، وألقى القبض عليه وبتفتيش مقر الشركة عثر على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ومجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية باسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء، والتى بلغت قيمتها حوالى خمسة مليون جنيه تقريبًا، ومجموعة من دفاتر شيكات بنكية وعدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة و2 أكلاشيه و5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكل بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها، وبمواجهة المتهم بالمضبوط قرر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.