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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمشاركة مصر.. انطلاق مؤتمر «البلاد» البحرينية حول مستقبل الإعلام بعد كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:47 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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تنطلق اليوم الخميس، أعمال المنتدى الذي تنظمه صحيفة "البلاد" البحرينية حول وضع الإعلام في ظل وبعد جائحة كورونا، وذلك بمشاركة مصرية حيث يشارك في جلسات المنتدى كل من؛ أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والإعلاميين عمرو أديب، وأسامة كمال، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأكد راشد الغائب منسق منتدى "البلاد" رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني بصحيفة "البلاد" البحرينية، أن المنتدى سيناقش التأثيرات المستقبلية على القطاع الإعلامي بعد انحسار جائحة كورونا، وهل الجائحة المسمار الأخير في نعش الصحافة التقليدية؟، وتحديات المصداقية والقيم الأخلاقية المهنية للإعلام.

وأوضح أنه يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من أربعين مسؤولًا وقامات إعلامية عربية، من بينهم علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، ونبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية الصداقة البحرينية المصرية، وسميرة إبراهيم بن رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني، وهشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، وياسر شعبان، السفير المصري بالبحرين، والسفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والنائب ممدوح الصالح، عضو البرلمان العربي، والدكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب البحريني.

وأشار إلى أن من بين المشاركين بالمنتدى الإعلامي السعودي حسين شبكشي، الكاتب بصحيفة الشرق الأوسط، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ورئيسة نادي دبي للصحافة، ومن سلطنة عمان الكاتب الصحفي عاصم الشيدي، رئيس تحرير جريدة عُمان.

ووجه الغائب الدعوة للإعلاميين في مصر والدول العربية لمتابعة المنتدى عبر منصات صحيفة "البلاد" عبر اليوتيوب، أو من خلال تطبيق "زووم"، من الساعة 11 إلى الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة (الساعة 12 إلى 2 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين).

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