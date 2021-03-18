«ديزني لاند» يعاود نشاطه في كاليفورنيا في 30 أبريل

تعاود مدينتا "ديزني" الترفيهيتان في كاليفورنيا نشاطهما في 30 أبريل المقبل بعدما بقيتا مقفلتين لأكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19.وأوضحت المجموعة أن "ديزني لاند بارك" و"ديزني كاليفورنيا أدفنتتشر بارك" سيفتحان رسميًا في 30 أبريل بسعة محدودة".أما الفنادق فسيعاد فتحها في اليوم السابق، ولكن أيضأً بسعة محدودة.وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة بوب تشابك عبر قناة"سي إن بي سي" قائلًا "لمسنا حماسة الناس ورغبتهم في العودة إلى متنزهاتنا في كل أنحاء العالم".وأضاف "أعتقد أن الناس يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على السفر بعد تلقيهم اللقاح".وكان تشابك أعلن في 9 مارس أنه يأمل في إعادة فتح مجمع "ديزني لاند" الترفيهي "قبل نهاية أبريل" المقبل بعدما بادرت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19 نظرًا إلى التراجع الواضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.