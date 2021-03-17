عمرو يوسف تحت قيادة فريق معارك أجنبي في «الملك»

يواصل المخرج حسين المنباوي تواجده في لوكيشن مسلسل الملك الجديد من بطولة الفنان عمرو يوسف للعرض خلال رمضان القادم وفقا للخطة المعلنة.ويصور يوسف حاليًا مجموعة من مشاهد المعارك بالعمل تحت قيادة فريق تصميم معارك قادم من الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج مشاهد العمل على الطريقة الهوليودية.وللأسبوع الرابع على التوالي يكثف طاقم العمل التصوير وسط جدول للفنانين لتصل ساعات التصوير في اليوم لما يقرب من ١٦ ساعة.جاء ذلك بعد أخبار انتشرت خلال الفترة الماضية تشير لتوقف العمل تمام وخروج العمل من الخريطة الرمضانية، نظرًا لتأخر الدعاية الخاصة بالعمل، فيما تحاول الشركة المنتجة تقديم مفاجأة مع بداية الترويج للعمل الجديد.