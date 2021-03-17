ضبط 1500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 1500 كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وفريق العمل التابع من شن حملات والتى أسفرت عن ضبط عدد 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة السيارة 50 كجم بمنطقة اللبان بغرض بيعهم فى السوق السوداء عدد منها تابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظًا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.