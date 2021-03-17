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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الأمريكي ينتقد رد الجمهوريين على أعمال شغب مبنى كابيتول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:30 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، استجابة الحزب الجمهوري لأعمال الشغب واقتحام مبنى كابيتول هيل في واشنطن الذي وقع 6 يناير الماضي.
وأشارت بيلوسي، في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إلى وجود خلافات قائمة مع الجمهوريين بشأن نظرتهم تجاه تأسيس لجنة مكونة من حزبين للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت أمام مبنى "كابيتول".
وقالت بيلوسي: إن الجهوريين يريدون أن يتعاملوا مع أعمال الشغب التي وقعت مثل تعاملهم مع المظاهرات التي يتم تنظيمها للمطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء والاحتجاجات السلمية، مشددةً على أن المشكلة الأساسية تكمن في منظور الحزب الجمهوري تجاه هذه الأحداث.
وأضافت قائلة: "نريد أن تتألف اللجنة من الحزبين، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إذا كانت منظور اللجنة لا تتضمن استخلاص أي استنتاجات بشأن ما حدث هذا اليوم (6 يناير) كمقدمة لكيفية المضي قدمًا والتحقيق في الأمر.. ولكننا يجب أن نحقق ويجب أن نظهر الحقيقة للشعب الأمريكي".
يذكر أن مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى كابيتول هيل يناير الماضي مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وتوجيه تهم ضد أكثر من 300 شخص.
وبحسب الصحيفة، توقفت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين منذ فبراير الماضي عندما اقترحت بيلوسي تأسيس لجنة تتكون من 7 ديمقراطيين و4 جمهوريين.

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