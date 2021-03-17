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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نقل أولى جلسات محاكمة توربيني الساحل لمحكمة التجمع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، نقل جلسة محاكمة توربيني الساحل المتهم باغتصاب الأطفال للدائرة 10 جنوب المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل واقعة خطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين.

كما كشفت أقوال المجني عليهم أمام النيابة عن أن عاطلًا استغل حداثة الأطفال واغتصبهم داخل حديقة أبووافية تحت التهديد مستغلًا عدم وجود مأوى لهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم "إبراهيم.ص" بالاتجار في البشر عن طريق استغلال الأطفال "دينا.م "، و"أحمد.م" و"محمود.ح " و"سليمان.ن" في أعمال التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين بمنطقة الساحل، وذلك باصطحابهم بالقوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول مستغلًا حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفر مكانًا لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم.

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