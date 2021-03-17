تراجع حاد لبناء المنازل بالولايات المتحدة في فبراير

تراجع بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، إذ سيطرت برودة شديدة على الكثير من مناطق البلاد، وذلك في انتكاسة مؤقتة لسوق الإسكان الذي لا يزال مدعوما بضعف شديد للمنازل المتاحة في ظل طلب قوي على منازل أكبر.وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن بناء المنازل الجديدة تراجع 10.3 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 1.421 مليون وحدة الشهر الماضي.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض بناء المنازل الجديدة إلى معدل عند 1.560 مليون وحدة في فبراير.