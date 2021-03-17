محاكمة سائق وعاطل متهمين بحيازة مخدرات بالمرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة سائق وعاطل للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ر. م" سائق، و"أ. ع"، عاطل، عثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 300 جرام، و470 قرص ترامادول مخدر) قبل ترويجها بمنطقة المرج.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط سائق وعاطل وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.