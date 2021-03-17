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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة سائق وعاطل متهمين بحيازة مخدرات بالمرج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:40 م
محاكمة
محاكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة سائق وعاطل للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ر. م" سائق، و"أ. ع"، عاطل، عثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 300 جرام، و470 قرص ترامادول مخدر) قبل ترويجها بمنطقة المرج.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط سائق وعاطل وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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