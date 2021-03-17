صاحبة فيديو«أحييه.. ده بجد»: تامر حسني ذوق ومتواضع

أصبح النجم الشاب تامر حسني تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معجبة إسكندرانية، بعد انتشار مقطع فيديو لهما، تظهر فيه الفتاة مذهولة بعد رؤيتها لنجمها المحبب في الواقع، وبدأ الطرفان في تبادل الحديث معا.الفتاة أية مكرم صاحبة، 25 عاما، ملكة جمال المحجباتعام 2018، طبيبة تغذية وإنفلونسر، لديها 600 ألف متابع على إنستجرام، و100 ألف على فيسبوك.عندما سألتها "الدستور" عن تفاصيل الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قالت: " إنها قابلت تامر حسني أثناء تصوير إعلان لإحدى شركات المحمول، فهو من المتابعين للقصص التي أتداولها باستمرار على فيسبوك وانستجرام، أعبر فيها عن مدى حبي وتقديري له، ورغبتي الشديدة في العمل معه في يوم ما".وأضافت:" أصر تامر أن يعمل مفاجأة لي، بعد سماعه مقطع فيديو لي منذ شهرين تقريبا عن نجاحاته، وتفاجأت برده: "إنشاء الله يا آية هشوفك قريب جدًا"، وكل ما ظهر في الفيديو وكلمة "أحيه" التي انتقدنى البعض بسببها كانت لهول الصدمة، ثم بدأنا نتسوعب الموقف، وضحك تامر على طريقة كلامي".وعن شعورها، قالت: تحقق حلمى، واصفت تامر حسني: " ذوق جدا ومتواضع، وقالي إنت لذيذة".التحقت آية بكلية «علوم طبية» وأصبحت إخصائية تغذية، وطوال سنوات الجامعة كانت تشارك فى ورش التمثيل، وقدمت العديد من العروض على مسارح محافظتى الإسكندرية والقاهرة.حصلت على لقب ملكة جمال المحجبات لعام 2018، من بين 20 متسابقة سافرن إلى القاهرة لحضور معسكر تدريبى لمدة يومين، ثم تخرجت بعد ذلك من جامعتها، وأصبحت طبيبة تغذية، وخبيرة تجميل، وتقدم العديد من النصائح للشابات عن الحياة والعلاقات والمشاكل الاجتماعية.