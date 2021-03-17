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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء اعداد نتيجة اولي ثانوي وتانيه الترم الأول.. والوزارة تعلنها غدا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:13 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نتيجة أولي ثانوي وتانيه الترم الأول 2021 ، تستعد وزارة التربية والتعليم خلال ٢٤ ساعة القادمة، لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول  2020-2021.

كشفت مصادر "للدستور"، أن شركة "بيرسون" المسئولة عن منصة الامتحانات تسابق الزمن من أجل الانتهاء من النتيجة واعلانها صباح الغد كما هو متفق مع وزارة التعليم.

 نتيجة أولي ثانوي وتانيه الترم الأول 2021

وأوضحت المصادر، أن نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ستعلن علي رابط الوزارةً الرسمي، الذين انتهوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2020-2021 يوم الخميس الماضي.

ونفت وزارة التعليم، ما تردد عن إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام عبر أحد المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاي روابط تعلن النتيجة، لافتا إلى أنه لم يتم إعلان أي نتائج حتى الآن.

 نتيجة أولي ثانوي وتانيه الترم الأول 2021

ترسل النتائج لكل طالب أدي الاختبارات عبر رسائل نصية مع نهاية الأسبوع القادم، حيث ستوضح الرسائل نتيجة الطالب ومستواه مقارنة بالنتائج التي حصل عليها زملائه الذين أدوا الامتحانات.

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وكانت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، قد عقدت امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصف الثاني في الفترة من ٢٧ فبراير من الشهر الماضي حتي ٩ مارس الماضي، إلكترونية عبر شبكات الإنترنت، وذلك في لجان مدرسية مؤمنه، ومطبق عليها إجراءات احترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني سوف ينطلق غدا رسميا، حيث ينتظم ٢٣ مليون طالب وطالبة في ٦٠ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية بداية من الأسبوع القادم.

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