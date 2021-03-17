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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم «الست» يفوز بالجائزة الكبرى من مهرجان تامبيري السينمائي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:46 م
فيلم الست
فيلم الست
حسين الجندي
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حصل الفيلم القصير "الست" على الجائزة الكبرى ضمن فعاليات النسخة 51 من مهرجان تامبيري السينمائي (10 – 14 مارس) المؤهل لجوائز الأوسكار، لتصبح الجائزة الدولية الثانية للفيلم، إذ نال مؤخرًا الجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا، حيث شهد عرضه الدولي الأول.

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟.

يقدم فيلم الست قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير.

سوزانا ميرغني هي كاتبة وباحثة ومخرجة أفلام مستقلة، تسلط الضوء على القصص الموجودة في العالم العربي من خلال أعمالها. درست سوزانا الإعلام وعلم المتاحف، كما ألفت وحررت العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية. تعدد ثقافاتها وأصولها السودانية والروسية دفعها لتهتم بالقصص التي تدرس مدى تعقيد الهوية، أحدث أفلامها فيلم الست، ولها عدة أفلام قصيرة ناجحة قبل ذلك منها Caravan وحلم هند.

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