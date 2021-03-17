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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات إقامة معرضى «زهور الربيع» و«ديارنا»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
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تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الاستعدادات النهائية لإقامة معرضي (زهور الربيع ونباتات الزينة) و(ديارنا) لعرض المنتجات الحرفية واليدوية والمشغولات البدوية والمقرر افتتاحهما في شرم الشيخ السبت المقبل بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما تفقد فودة - خلال جولته اليوم الأربعاء ويرافقه السكرتير العام المساعد للمحافظة مجدي الوصيف ورئيس مدينة شرم الشيخ محمود السولية - الاستعدادات النهائية لافتتاح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والشحن بالكهرباء للسيارات التي تعمل بالكهرباء بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

يُذكر أن جنوب سيناء تستعد للاحتفال بالعيد القومي في ذكرى استرداد طابا بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وسيتم نقل صلاة الجمعة القادمة من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمع، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث يجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم 10 واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة على مدار 5 أيام كاملة، تجوب مناطق (طابا - الطور - شرم الشيخ - سانت كاترين - دهب - وادي فيران وغيرها)، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

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