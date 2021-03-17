الرئيس التونسي: حان الوقت لتجاوز كل الخلافات مع ليبيا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إنه حان الوقت لتجاوز كل الخلافات مع ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم الأربعاء، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله.وكان مكتب سعيد ذكر أمس أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسلمت السلطة أمس الثلاثاء من حكومة الوفاق برئاسة فياز السراج.