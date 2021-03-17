الزملوط يسلم عقود المرحلة الثانية من مشروع «بشاير الخير» بالوادي الجديد

سلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عقود تمليك منازل المرحلة الثانية من مشروع بشاير خير الوادي "بيتك، مصنعك، غيطك" بمدينة الخارجة.وأكد محافظ الوادي الجديد تسليم عقود المرحلة الثانية من المشروع وهي منازل القرية الثانية بواقع 80 منزلًا، حيث يمنح المستفيد منزل مؤثث ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 فدان، ضمن المشروع الذي يتضمن 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالي 200 منزلًا ضمن مشروعات الجذب السكاني الذي تنفذها المحافظة.وكانت الوادي الجديد أعلنت شهر ديسمبر 2016 عن تنفيذ مشروع بيتك هو مصنعك وغيطك بمركز الخارجة، ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني وتوفير فرص عمل للشباب، وستسلم كل أسرة منزلًا وزراعات نخيل من أجود السلالات، وحوش لتربية الدواجن، وعنبر لتربية وتسمين العجول ووحدة "بيوجاز" وقود حيوي، بالإضافة إلى زراعة 1500 فدان كظهير زراعي لكل قرية.وسلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدد من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير بالمحافظة "بيتك.. مصنعك.. غيطك" شمال مدينة الخارجة في فبراير الماضي