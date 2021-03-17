سقوط مدير مصنع ينتج أعلافًا حيوانية بالمنوفية بدون ترخيص

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.وضبط 26 طن "أعلاف ومركزات حيوانية، ذرة صفراء، نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى.تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.