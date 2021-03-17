يرغب الكثير من المعلمين في معرفة رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021، خلال الساعات الماضية، عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد أن أعلنت الأكاديمية عن تدريبات ترقيات المعلمين المستحقين للترقى، وشددت على كافة المعلمين المرشحين للترقية، تسجيل البيانات المتعلقة بهم، عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية، من أجل التعرف على موعد وأماكن تدريب الترقيات.





"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكافة المعلومات المتعلقة بالترقيات والشروط والأوراق المطلوبة.

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

يستطيع المعلمين الدخول عبر الرابط التالي للموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية: http://academy.emis.gov.eg ، وعقب الدخول للموقع يمكن للمعلم الاستعلام عن طريق إدخال الرقم السري وكود المعلم، ثم النقر على كلمة استعلام، وسيظهر كافة المعلومات المتعلقة بالترقي ومواعيده وأماكنه، وفي النهاية يقوم المعلم بطباعه إخطار الترقي بنظام كادر المعلم.

شروط ومستندات ترقيات المعلمين

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عدد من الأوراق التي يستطيع من خلالها المعلمين الحصول على الترقيات، إضافة إلى عدد من الشروط كذلك للحصول على الترقيات، وهي: ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم، إضافة إلى تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين، وصحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، وتتضمن الأوراق أيضا، صورة من بطاقة الرقم القومي.





وتشتمل المستندات المطلوبة أيضا على ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية، ثم تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب، و تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها، نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.





وتتضمن الشروط أيضا شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده، وتجمع بحافظات، ويسلمها مندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين بالديوان، خصوصا خلال الفترة الحالية.





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