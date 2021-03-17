رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
يرغب الكثير من المعلمين في معرفة رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021، خلال الساعات الماضية، عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد أن  أعلنت الأكاديمية عن تدريبات ترقيات المعلمين المستحقين للترقى، وشددت على كافة المعلمين المرشحين للترقية، تسجيل البيانات المتعلقة بهم، عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية، من أجل التعرف على موعد وأماكن تدريب الترقيات.

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكافة المعلومات المتعلقة بالترقيات والشروط والأوراق المطلوبة.

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

يستطيع المعلمين الدخول عبر الرابط التالي للموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية: http://academy.emis.gov.eg، وعقب الدخول للموقع يمكن للمعلم الاستعلام عن طريق إدخال الرقم السري وكود المعلم، ثم النقر على كلمة استعلام، وسيظهر كافة المعلومات المتعلقة بالترقي ومواعيده وأماكنه، وفي النهاية يقوم المعلم بطباعه إخطار الترقي بنظام كادر المعلم.

شروط ومستندات ترقيات المعلمين

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عدد من الأوراق التي يستطيع من خلالها المعلمين الحصول على الترقيات، إضافة إلى عدد من الشروط كذلك للحصول على الترقيات، وهي: ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم، إضافة إلى تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين، وصحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، وتتضمن الأوراق أيضا، صورة من بطاقة الرقم القومي.

وتشتمل المستندات المطلوبة أيضا على ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية، ثم تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب، و تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها، نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.

وتتضمن الشروط أيضا شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده، وتجمع بحافظات، ويسلمها مندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين بالديوان، خصوصا خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا:

«المهنية للمعلمين» توجه بسرعة الانتهاء من تقييمات المرشحين للترقي


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب