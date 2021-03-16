إخماد حريق اندلع فى مبنى حى التبين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا نشب في مخلفات داخل مبنى حي التبين جنوب محافظة القاهرة دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل حى التبين جنوب محافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة التبين، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وبالفحص تبين نشوب حريق فى مخلفات بداخل الحي، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.