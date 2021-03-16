الأب ملاك سعد يترأس القداس بكنيسة القلب المقدس

ترأس الأب ملاك سعدالله، راعي كنيستي القلب المقدس ويسوع المقلب للأقباط الكاثوليك بنيوجيرسي، اليوم قداس الأسبوع الرابع من الصيام الكبير.وشارك في صلوات القداس شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.