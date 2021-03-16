تقرير أممي يتهم تركيا بخرق قرارات دولية ونقل أسلحة إلى ليبيا

اتهم تقرير أممي بشأن ليبيا، تركيا بخرق قرارات دولية ونقل أسلحة بعضها إيراني الصنع إلى ليبيا.ورفع مجلس الأمن الدولي اليوم السريّة عن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات لسنة 2020 المعني برصد حالات خرق القرارات الدولية بشأن ليبيا.وأكد التقرير الدولي أن مطار معيتيقة المدني في طرابلس كان يُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة التركية.وكشف تقرير فريق الخبراء عن عرض رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الذي رعاه الأمم المتحدة على 3 أعضاء على الأقل للتصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.وأوضح تقرير فريق الخبراء أن أعضاء ملتقى الحوار الذين عُرضت عليهم الرشوة رفضوها رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام الليبي تلقى أثناء انعقاد الملتقى شكاوى من أعضاء بشأن الرشاوى.