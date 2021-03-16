السيطرة على حريق بشقة سكنية في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق بشقة سكنية بمنطقة المرج دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.