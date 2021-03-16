أول تحرك من جامعة قناة السويس على واقعة «الرشوة الجنسية»

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه قرر وقف أستاذ جامعي بكلية الآداب عن العمل ومنعه من ممارسة أي عمل تدريسي يُسند له لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة شكوى طالبة بالفرقة النهائية بكلية آداب بمطالبة رشوة جنسية مقابل حصولها على درجات أعمال السنة وتسريب الامتحان لها.تعود الواقعة عندما استقبل رئيس الجامعة طالبة بالفرقة النهائية بكلية آداب تتهم فيه مسؤول في الكلية، بطالب رشوة جنسية منها وزيارته في شقته الخاصة، لحصولها على درجات أعمال السنة وتسريب الامتحان وحصولها على درجة جيدة فيه، فيما حاولت الطالبة التهرب منه وسجلت إحدى المكالمات، وحصلت "الدستور" على نسخة من المكالمة.وفتح رئيس الجامعة تحقيقًا موسعًا حول الواقعة، فور علمه بها، وأصدر قراره السابق قبل قليل بوقف الدكتور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.