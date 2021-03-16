الاثنين.. دار الكتب تناقش إعجاز العمارة في مصر القديمة

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان (نجم "أوزير".. رفيق الملوك في مصر القديمة، من معبد "أبو سمبل" إلى أهرامات "الجيزة").تقام الندوة في مقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين ٢٢ مارس ٢٠٢٠.يدير الندوة عالم الآثار الدكتور خالد غريب أستاذ الآثار بجامعة القاهرة والملحق الثقافي بموريتانيا سابقا.ويتحدث في الندوة الدكتور أحمد عوض الباحث بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة ٦ أكتوبر، والمحاضر بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر.