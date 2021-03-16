صحصاح يتابع إزالة كشك دون ترخيص بـ«بياضية الأقصر»

صحصاح يتابع إزالة كشك دون ترخيص بـ«بياضية الأقصر»
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:04 م
هدى الأميرطباعة
تابع محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، الثلاثاء، أعمال إزالة كشك بدون ترخيص بجانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت إدارة الإشغالات بمدينة البياضية تحت إشراف محمد بدوي مدير الإدارة، وصلاح سعدي مشرف المتابعة، برفع وإزالة كشك بدون ترخيص علي مساحة 30 متر.
يأتي ذلك في إطار جهود مركز البياضية المستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة.
يأتي ذلك في إطار جهود مركز البياضية المستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة.