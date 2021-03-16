صحصاح يتابع إزالة كشك دون ترخيص بـ«بياضية الأقصر»

تابع محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، الثلاثاء، أعمال إزالة كشك بدون ترخيص بجانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت إدارة الإشغالات بمدينة البياضية تحت إشراف محمد بدوي مدير الإدارة، وصلاح سعدي مشرف المتابعة، برفع وإزالة كشك بدون ترخيص علي مساحة 30 متر.يأتي ذلك في إطار جهود مركز البياضية المستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة.