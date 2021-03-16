رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني إيراني: المرشد هو الطيار ورئيس الجمهورية مساعده

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:42 م
مجتبى ذا النور
مجتبى ذا النور
منار أحمد
طباعة
قال مجتبى ذا النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تجمع طلابي، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، هو الشخص الأول في البلاد وهو فصل الخطاب.

أما رئيس الجمهورية لديه أوسع مجال للإدارة، على سبيل المثال، المرشد هو بمثابة الطيار والرئيس مساعد الطيار، ولا ينبغي أن يتعارض مساعد الطيار مع الطيار في العمل".

وفي إشارة إلى التفاوض مع أمريكا حول النووي، تطرق ذو النور الذي ينتمي إلى التيار المتشدد في إيران إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وموقف التيار المعتدل-الإصلاحي، قائلا: "إن المفتاح الرئيسي والمحور الأساسي للتيار الآخر في الانتخابات المقبلة هو موضوع المفاوضات".

واتهم النائب ضمنيًا الإصلاحيين بالسعي لإثارة موضوع المفاوضات حول النووي مرة أخرى، قائلًا: "سواء من خلال إغراء الشعب للتفاوض وإثارة تهديد بالحرب، هذه التيارات تسعى إلى طرح موضوع المفاوضات مرة أخرى".

يضع الدستور الإيراني "الولي الفقيه"، أو ما يُعرف في الإعلام العربي باسم "المرشد الأعلى"، على رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية ووفقا لصلاحياته المطلقة، هو الذي يحدد السياسات العامة للبلاد ويشرف على السلطات الثلاث في البلاد، وفي نفس الوقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

image description

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

غدا.. رضوى الأسود تناقش «بالأمس كنت ميتًا» بالنيل الثقافية

الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»