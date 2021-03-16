برلماني إيراني: المرشد هو الطيار ورئيس الجمهورية مساعده

قال مجتبى ذا النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تجمع طلابي، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، هو الشخص الأول في البلاد وهو فصل الخطاب.أما رئيس الجمهورية لديه أوسع مجال للإدارة، على سبيل المثال، المرشد هو بمثابة الطيار والرئيس مساعد الطيار، ولا ينبغي أن يتعارض مساعد الطيار مع الطيار في العمل".وفي إشارة إلى التفاوض مع أمريكا حول النووي، تطرق ذو النور الذي ينتمي إلى التيار المتشدد في إيران إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وموقف التيار المعتدل-الإصلاحي، قائلا: "إن المفتاح الرئيسي والمحور الأساسي للتيار الآخر في الانتخابات المقبلة هو موضوع المفاوضات".واتهم النائب ضمنيًا الإصلاحيين بالسعي لإثارة موضوع المفاوضات حول النووي مرة أخرى، قائلًا: "سواء من خلال إغراء الشعب للتفاوض وإثارة تهديد بالحرب، هذه التيارات تسعى إلى طرح موضوع المفاوضات مرة أخرى".يضع الدستور الإيراني "الولي الفقيه"، أو ما يُعرف في الإعلام العربي باسم "المرشد الأعلى"، على رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية ووفقا لصلاحياته المطلقة، هو الذي يحدد السياسات العامة للبلاد ويشرف على السلطات الثلاث في البلاد، وفي نفس الوقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.