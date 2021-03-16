لجنة التطعيم اليونانية تؤيد مواصلة استخدام لقاح «أسترازينيكا»

عمت لجنة التطعيم الوطنية في اليونان، اليوم الثلاثاء، مواصلة استخدام لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا؛ تأييدًا لتوصيات وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية.وخلصت اللجنة، عقب اجتماع طارئ عقدته، اليوم، إلى أن التقارير التي وردت بشأن تعرض حالات متفرقة لتجلط في الدم بعد الحصول على اللقاح لا تستدعي عرقلة زخم برنامج التلقيح اليوناني في الوقت الحالي، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.وأضحت اللجنة- في بيان- أن هيئة التلقيح اليونانية تتابع باستمرار تقييمات مخاطر اللقاح التي ينشرها كل من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية.وعقد هذا الاجتماع بعدما علقت عدة دول أوروبية استخدام لقاح (أسترازينيكا) بسبب ورود تقارير تؤكد أنه تسبب في تجلط الدم لدى من حصلوا عليه.وكان وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس قد أكد في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن اليونان ستواصل إعطاء لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى انتظار تحقيق وكالة الأدوية الأوروبية بشأن تقارير عن آثار جانبية خطيرة من بينها التجلطات الدموية والتي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام اللقاح.وقال كيكيلياس -في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية- "منذ بدء عملية التطعيم وضعنا ثقتنا في مؤسسة واحدة، وهي وكالة الأدوية الأوروبية المسؤولة عن التراخيص ونتبع إرشاداتها بأمانة"، موضحا أنه تم بالفعل تقديم 172 ألف جرعة في اليونان من لقاح أسترازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية، مع تقرير واحد فقط عن المضاعفات التي عند إجراء مزيد من الفحص تبين أنها لا علاقة لها باللقاح، قائلا "سنواصل تقديم جميع اللقاحات المعتمدة في أوروبا حتى تخبرنا وكالة الأدوية الأوروبية خلاف ذلك".ومن المقرر أن تعقد المنظمة الوطنية اليونانية للأدوية اليوم اجتماعا طارئا بشأن هذه المسألة، بينما حددت وكالة الأدوية الأوروبية اجتماعا يوم الخميس لمناقشة المخاوف التي أعربت عنها السلطات الصحية في دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا حول لقاح أسترازينيكا.