الصحة: الشيشة تسبب 4 أمراض وتنقل كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، أن الشيشة تزيد من احتمالية انتقال الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا بين المدخنين.وأوضحت أن الشيشة تسبب 4 أمراض أسياسية منها؛ فيروسات الجهاز التنفسى، فيروس التهاب الكبدى سى، السل، فيروس كورونا المستجد.يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الإثنين عن خروج 533 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147767 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 631 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.