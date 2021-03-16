الرئيس الجزائري يعين مديرًا جديدًا للأمن القومي

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عين فريد زين الدين بن الشيخ مديرًا عامًا للأمن الوطني.وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد "أنهى رئيس الجمهورية مهام المدير العام للأمن الوطني السابق خليفة أونيسي".وحسب البيان، فإن التعيين جاء بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 شعبان 1442 الموافق لـ 15 مارس 2021م.