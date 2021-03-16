الكويت والبحرين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع ولي العھد رئیس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد، العلاقات بین البلدین وسبل تعزیز التعاون لیشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالح الشعبین.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال القضایا الاقلیمیة والدولية ذات الاھتمام المشترك وتنسيق المواقف حیالھا.