عمان تعلن انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.37 % في فبراير الماضي

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.37 % خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء.ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز، شهد معدل التضخم انخفاضًا بنسبة 0.13 % مقارنة بشهر يناير الماضي.وطبقا للبيانات، يرجع انخفاض مؤشر الأسعار خلال شهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.0 %، ومجموعة المواد الغذائية 1.47 %، ومجموعة الملابس والأحذية 1.15 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.44، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 %.