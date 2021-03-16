مقتل وإصابة 4 في حادث دهس بمدينة لايبزيج شرق ألمانيا

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بحادث دهس في مدينة لايبزيج شرق ألمانيا، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.يأتي الحادث بعد 3 أشهر من حادث الدهس الذي وقع في ديسمبر الماضي وقتل خلاله شخصان وأصيب15 آخرين بجروح خطيرة، في مدينة ترير جنوب غربي البلد الأوروبي، من جراء صدم عدد من المارة على طريق للمشاة.