بولندا: 372 وفاة و14 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 14 ألفًا و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و931 ألفًا و921 حالة.وأوضحت الوزارة -حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 372 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 47 ألفًا و578 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و587 ألفًا و164 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 12 ألفًا و709 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.