متظاهرون يقتحمون قصر معاشيق بعدن ويحاصرون الوزراء

اقتحم عدد من المتظاهرين اليوم الثلاثاء، القصر الرئاسي "قصر معاشيق" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بجنوب البلاد.وحاصر المتظاهرون بعض الوزراء داخل مقار سكنهم بالقصر، بينما نجح عدد من الوزراء في الخروج من القصر، ووفقا لما نقلته وسائل إعلام منذ قليل. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.