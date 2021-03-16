4437 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 آلاف و437 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 631 ألفًا و320 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 166 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 560 ألفًا و736 متعافيًا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 57 ألفا و736 حالة.وبحسب الوزارة، تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و848 حالة.