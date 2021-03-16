«زمالة تحولت لخناقة».. كشف ملابسات فيديو مشاجرة أمام مدرسة بالمعادي

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات واقعة التشاجر أمام مدرسة بنات في منطقة المعادي.وأوضحت، في بيان، أنه بفحص ما جرى تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من مقاطع فيديو تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام مدرسة بمنطقة المعادي بالقاهرة والتسبب في عاهة مستديمة لها، تبين حدوث مشاجرة بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "سيدة وابنتيها طالبتين"، وطرف ثانِي "سيدة وابنتها طالبة ونجل عمها"، بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم، ما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين.وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.