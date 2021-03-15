مصدر أمني عراقي: استهداف محيط قاعدة بلد بصاروخين كاتيوشا

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الإثنين، باستهداف محيط قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بصاروخي كاتيوشا.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بصاروخي كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة".وأضاف المصدر أن "الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية".وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبومهدي" المهندس بضربة جوية أمريكية مطلعالعام الماضي.وتتهم فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات التي غالبا ما تستهدف مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي في العراق.ومع توالي الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواجهة المليشيات المسؤولة عنها.