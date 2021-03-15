مبعوث أممي لليبيا يحث السلطة التنفيذية على معالجة التحديات

حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ممثل بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا هنأ فيها كوبيش رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد على أداء اليمين اليوم الإثنين.كما أثنى المبعوث الأممي على مجلس النواب الليبي وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعورًا عاليًا بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم، وفق وصفه.وأثنى كوبيش كذلك على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.وذكر البيان: "تجسد جلسة أداء اليمين اليوم حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معًا نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع".وفي الختام، أعربت البعثة وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.