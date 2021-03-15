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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالتنسيقية يطالب بإلغاء شرط المؤهل العالى للآباء لقبول أبنائهم بالمدارس الخاصة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:04 م
علاء عصام نائب تنسيقية
علاء عصام نائب تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير
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تقدم علاء عصام نائب تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن شروط قبول الطلاب بالمدارس الخاصة.

وأكد "عصام" فى طلب الإحاطة أن أغلب المدارس الخاصة تفرض شروط لقبول التلاميذ من ضمنها أن يكون الأب والأم حاصلين على تعليم عالى، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور حيث نصت المادة 9 من الدستور المعدل لسنة 2019، بأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز كما نصت المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية".

وتساءل "عصام" في طلبه، كيف يكون من حق الوالدين المتعلمين تعليم عالى حق لتعليم أبنائهم بينما الوالدين الذين لم يستطيعوا الحصول على ذات الفرصة ليس لهم حق تعليم أبنائهم وهذا يعد تمييز واضح بين الأطفال المصريين كما تساءل ما هو ذنب هؤلاء الأطفال الذى يمتلك والديهم أموالا حلال ولم يرتكبوا أى جريمة تخالف القانون.

وتابع عصام أن بعض المدارس الخاصة تتفنن فى وضع شروط غير منطقية ومنها شرط أن يتحدث الوالدين لغة أجنبية وأن يعملا فى وظائف مرموقة وعندما نلقى نظرة على المدارس الخاصة فى معظم دول العالم لا نجد مثل هذه الشروط، وطالب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بإحالة طلبه للجنة التعليم واستدعاء الوزير لمعرفة أسباب غياب دور الوزارة الرقابى على هذه المدارس.

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