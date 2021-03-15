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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاسترليني يهبط وسط قفزة في عوائد سندات الخزانة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:32 م
الاسترليني
الاسترليني
وكالات
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هبط الجنيه الاسترليني مجددا اليوم الاثنين وسط زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتبيات التجارة مع أيرلندا الشمالية.

وقال الاتحاد المؤلف من 27 دولة: إن التغييرات تنتهك اتفاق بريكست الذي وقع العام الماضي، وبحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني منخفضا 0.22 بالمئة أمام العملة الأمريكية عند 1.3891 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاث جلسات عند 1.3854 دولار.

ومما يزيد الضغوط على الاسترليني مبيعات في سندات الخزانة الأمريكية دفعت العائد على السندات القياسية للصعود فوق 1.60% منذ يوم الجمعة، وهو ما يدعم الدولار. وكانت العملة البريطانية هبطت أكثر من واحد بالمئة إلى 1.3865 دولار في جلسة الجمعة.

وفي مقابل العملة الأوروبية، سجل الاسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 86.00 بنسا لليورو قبل أن يتعافى قليلا إلى 85.85 بنس.

لكن محللين قالوا: إنه وسط آمال بتعاف اقتصادي سريع نسبيا في أعقاب برنامج يسير بخطى سريعة للتطعيم ضد فيروس كورونا، ومع تراجع الإصابات بالفيروس في بريطانيا فإن التوقعات للاسترليني ما زالت إيجابية.

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