كنيسة جديدة للأقباط الأرثوذكس في الأراضي المقدسة

رُفع، الإثنين، الصليب على الكنيسة الجديدة التي يتم الانتهاء من بنائها في بيت لحم باسم شهداء القرن الواحد وعشرين والبابا كيرلس.هذه الكنيسة هى الأولى التي تبنى في مدينة بيت لحم منذ نحو مئتين عام لكثرة الكنائس في بيت لحم.لكن هذه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأولى التي تبنى في مدينة بيت لحم من حيث الحجم والمكان، إذ تقع الكنيسة بجوار دير الراهابات الملاصق لكنيسة المهد ومغارة الحليب، والذي يحتوي على كنيسة أثرية تحت الأرض يوجد فيها نفق يصل بين كنيسة المهد ومغارة الحليب.وبحسب التقليد المتوارث مكثت العائلة المقدسة في هذه الكنيسة الأثرية قبل الهروب إلى مصر، وذلك لأن الكنيسة الأثرية ومغارة الميلاد ومغارة الحليب جميعها تقع على مستوى الشارع في القرن الأول، ووجد فيها نفقًا يربط كنيسة المهد ومغارة الحليب المكان الذي لجأت إليه العائلة المقدسة قبل الهروب إلى مصر من هيرودس، والذي يعود للقرن السادس الميلادي.