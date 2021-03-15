إصابة جنديين تركيين وتدمير مركبتهما في إدلب شمالي سوريا

أصيب جنديان تركيان، اليوم، جراء الانفجار الذي استهدف آلية لهم قرب مدينة إدلب حيث تنتشر القوات التركية والمليشيات التابعة لها شمالي سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن الانفجار استهدف صهريج نقل مياه للقوات التركية على أطراف مدينة إدلب، ضمن الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين في منطقة الصناعة، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل.وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد أمس الأول انفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة، وتبنى تنظيم يطلق على نفسه "سرية أنصار أبي بكر الصديق" التفجير.وقال التنظيم إنه استهدف رتل عسكري لجيش الناتو التركي على الكورنيش الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب بعبوة ناسفة ثأرًا لقتلهم الطفل أحمد ياسر العبد قرب الحدود في قرية المدلوسة بريف سلقين الغربي.