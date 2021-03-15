ارتفاع مستوى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين

ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، ما يؤكد تعافي البلاد من أزمة وباء كوفيد.وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 35،1 في المئة بما يفوق التوقعات مقارنة بالعام الماضي، في أكبر ارتفاع منذ عقود بينما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات أيضا وسجّلت نموا نسبته 33،8 في المئة.لكن المكتب الوطني للإحصاءات أرجع الزيادة الأخيرة جزئيا إلى الاختلالات الناجمة عن "المستوى المنخفض في الفترة ذاتها" من العام الماضي.وتراجع المؤشران في الشهور الأولى من 2020 بعدما ظهر كوفيد-19 وسط الصين وتفشى سريعا في أنحاء البلاد.