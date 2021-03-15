مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

أفاد مسؤول في إندونيسيا اليوم الإثنين بأنه تم إطلاق ببر من نمور سومطرة المهددة بالانقراض مرة أخرى إلى البرية بعد أن تم صيده في ديسمبر لتعديه على مناطق سكنية.وقال أجوس أريانتو، رئيس وكالة حماية الطبيعة في مقاطعة أتشيه، إن الببر الذكر الذي يبلغ عمره 6 سنوات، ويدعى سورو، تم إنزاله من طائرة هليكوبتر بحبل إلى حديقة ماونت ليوزر الوطنية في المقاطعة يوم السبت.وأضاف أجوس أن الببر سورو خضع للمراقبة في محمية للحياة البرية لمدة ثلاثة أشهر في شمال سومطرة.