حزب أوكراني يطرد أحد أعضاء البرلمان بسبب عقوبة أمريكية

أعلن حزب "خادم الشعب" الموالي لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه تم طرد عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي الخاضع لعقوبات أمريكية، من صفوف الحزب.وفي التفاصيل، في يوم 14 مارس، قام حزب "خادم الشعب"، بتغيير رئيس منظمة الحزب في كييف، وحل عضو البرلمان الأوكراني أندريه موتوفيلوفيتس بدلا من دوبينسكي في المنصب.وجاء في بيان صدر عن الحزب، "تم شطب نائب الشعب ألكسندر دوبينسكي من عضوية حزب خادم الشعب، لانتهاكه ميثاق الحزب، وعصيانه للهيئات القيادية في الحزب".وأوضح البيان، أنه تم بأمر من رئيس الحزب في 14 مارس، عقد اجتماع لمنظمة كييف الإقليمية لحزب "خادم الشعب"، لحل مسائل تنظيمية في الحزب.وأشار إلى أنه يمكن لدوبينسكي، الاعتراض على هذا القرار، خلال المؤتمر اللاحق للحزب.