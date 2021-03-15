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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 25 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:43 م
الكهرباء
الكهرباء
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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين بلغ 25 ألفا و200 ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل، أمس، 16 ألفا و969 ميجاوات.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل 2020.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل طرق التواصل معهم؛ لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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