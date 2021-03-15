رئيس بيلاروسيا يعلن بدء عمل لجنة تعديل دستور البلاد

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الاثنين بدء عمل لجنة تعديل دستور البلاد.وقال لوكاشينكو ـ في كلمة له خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة "ينبغي أن يتسم نشاط اللجنة الدستورية بالطابع الشفاف والعلني"، مشددا على أن عمل اللجنة يجب أن يكون منفتحا على المبادرات من جانب المواطنين، لأن ذلك يشكل معيار مدى ثقة الجمهور في نتائجها.وأشار لوكاشينكو إلى أنه تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة لإعداد تعديلات الدستور في فبراير الماضي خلال الاجتماع الشعبي السادس لعموم بيلاروسيا.