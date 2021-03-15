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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علاء حلويش: تحويل منهج التربية الرياضية إلى إلكتروني

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:41 ص
الدكتور علاء حلويش
الدكتور علاء حلويش
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن المبادرة التى أطلقتها الكلية لتحويل منهج التربية الرياضية الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى منهج إلكتروني نستهدف من خلاله مواجهة أمراض قلة الحركة والتشوهات القوامية وأمراض العصر، مثل السكري وتصلب الشرايين، والتي يمكن أن يتعرض لها شبابنا من خلال عدم الانتظام في ممارسة النشاط الرياضي في ظل وباء كورونا المنتشر على مستوى العالم.

جاء ذلك أثناء عقده اجتماعا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور سيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أيمن هنداوي مدير عام التربية الرياضية بالغربية،لوضع البرنامج الزمني وآليات بدء المشروع في المبادرة الأولى من نوعها،نحو تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي لمنهج التربية الرياضية بكافة مراحله.

وأضاف أن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وجهه بسرعة تنفيذ المبادرة التي أطلقتها الكلية لتقييم مخرجات العملية التعليمية إلكترونيا تطبيقا لتوجه الدولة ومؤسساتها نحو التحول الرقمي.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية اتخذت خطواتها التنفيذية في تكليف قسم المناهج وطرق التدريس،بتشكيل لجنة متخصصة بالتنسيق مع الخبراء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالغربية، لتقديم أول نسخة مقترحة للمشروع حتى يمكن تطبيقها تجريبيآ في أقرب وقت ممكن، من خلال تقرير تفصيلي ترفعه الجامعة لوزارة التربية والتعليم.

يذكر أن عميد كلية التربية الرياضية ناقش فكرة تحويل منهج التربية الرياضية لمنهج الكتروني مع تعزيز برامج الصحة الرياضية والثقافة المجتمعية، مع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا والتحول الرقمي.

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