عواصف رملية كثيفة تهب على الصين

غطى غبار بني كثيف العاصمة الصينية بكين، صباح اليوم الإثنين، بفعل الرياح العاتية القادمة من منغوليا الداخلية وأجزاء أخرى من شمال غرب الصين.أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إنذارا أصفر صباح اليوم قائلة إن العواصف الرملية امتدت من منغوليا الداخلية إلى أقاليم قانسو وشنشي وخبي المحيطة ببكين.وتهب عواصف رملية منتظمة على بكين في شهري مارس وأبريل، نتيجة قربها من صحراء جوبي الشاسعة، وعمليات إزالة الغابات في جميع أنحاء شمال الصين.وعانت بكين والمناطق المحيطة بها من مستويات عالية نسبيًا من التلوث خلال الأسابيع الأخيرة، كما غطى الضباب الدخاني المدينة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الخامس من مارس.